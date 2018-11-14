Омелян: 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на власній сторінці у Facebook навів статистику щодо аварійності на дорогах країни у перший день зимової погоди, повідомляє УНН з посиланням на відповідний допис.
“Як ми їздимо на авто... За добу більше 1000 ДТП по всій країні. З них, лише у Києві — 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову”, — повідомив міністр.
Лише 46% були пристебнуті. Також він зазначив, що загалом, пасками безпеки користується не більше 23% громадян, згідно останніх соцопитувань.
“Мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло б не бути, якби кожен витратив секунду на початку мандрівки на застібанння паску безпеки і годину раз на півроку на вчасну заміну сезонної гуми авто. Бережіть себе!”, — додав Володимир Омелян.
Нагадуємо, через снігопад рух на під’їздах до Києва ускладнено.