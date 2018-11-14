Омелян: 30% водителей не изменили летнюю резину на зимнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook привел статистику по аварийности на дорогах страны в первый день зимней погоды, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий пост.
“Как мы ездим на авто... За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве — 498. 30% водителей не изменили летнюю резину на зимнюю”, — сообщил министр.
Лишь 46% были пристегнуты. Также он отметил, что в целом, ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последним соцопросам.
“Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застибанння кулич безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто. Берегите себя!”, — добавил Владимир Омелян.
Напоминаем, из-за снегопада движение на подъездах к Киеву затруднено.