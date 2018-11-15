Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У четвер, 15 листопада, на дорогах західних, північних та центральних областей України очікується ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 листопада на дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вранці в Україні місцями туман", - повідомили синоптики.
Загалом 15 листопада в Україні вдень на Правобережжі, у Криму і Приазов'ї - невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.
Вітер - південно-східний та східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви - 15-20 м/с.
Температура у західних областях та Криму вдень - 3-8° тепла; на решті території протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла.
Додамо, після приходу в Україну антициклону на більшості території встановилася холодна погода, у семи областях вчора випадав сніг. На дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося більше 1000 ДТП по всій країні.
За даними патрульної поліції, лише у столиці станом на 18 годину 14 листопада було 498 звернень про ДТП.