Водителей предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В четверг, 15 ноября, на дорогах западных, северных и центральных областей Украины ожидается гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"15 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Утром в Украине местами туман", - сообщили синоптики.
В целом 15 ноября в Украине днем на Правобережье, в Крыму и Приазовье - небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.
Ветер - юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы - 15-20 м/с.
Температура в западных областях и Крыму днем - 3-8° тепла; на остальной территории в течение суток - от 2° мороза до 3° тепла.
Добавим, после прихода в Украину антициклона на большей части территории установилась холодная погода, в семи областях вчера выпадал снег. На дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране.
По данным патрульной полиции, только в столице по состоянию на 18 часов 14 ноября было 498 обращений о ДТП.