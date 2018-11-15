Через негоду в Україні за добу сталося понад 1300 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу по всій Україні через погодні умови сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook Національної поліції України.
“За минулу добу маємо страшну статистику. Через погодні умови, неуважність, недбалість та з інших причин на дорогах країни сталось 1358 ДТП”, — йдеться у повідомленні.
У результаті цих ДТП 96 травмованих осіб та 11 загиблих.
Нагадаємо, на ранок четверга, 15 листопада, у п’яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову — до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
Як повідомляв УНН, станом на 18 годину вечора 14 листопада у Києві сталося 498 ДТП.
Відзначимо, що столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.