Из-за непогоды в Украине за сутки произошло более 1300 ДТП

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104946 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110659 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147569 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135618 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127840 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169944 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118059 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141629 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за непогоды в Украине за сутки произошло более 1300 ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. За минувшие сутки по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Национальной полиции Украины.

"За прошедшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательность, небрежность и по другим причинам на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - говорится в сообщении.

В результате этих ДТП 96 травмированных и 11 погибших.

Напомним, на утро четверга, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова - до шести сантиметров. Однако в патрульной полиции уверяют, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18 часов вечера 14 ноября в Киеве произошло 498 ДТП.

Отметим, что столичная власть объяснила массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками.

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