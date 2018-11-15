В Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и до 8 градусов мороза

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на протяжении следующих пяти дней. В большинстве областей пройдут дожди с мокрым снегом, а температура ночью местами снизится до -8 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.