В Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и до 8 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на протяжении следующих пяти дней. В большинстве областей пройдут дожди с мокрым снегом, а температура ночью местами снизится до -8 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В четверг, 15 ноября, на Правобережье, Приазовье и Крыму дождь с мокрым снегом. На западе и в Крыму температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла. На востоке несколько холоднее: от -2 до +3 градусов, ночью 2-7 градусов мороза. В южных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве и области облачно. Ночью и утром незначительный мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. В течение дня температура около 0 градусов. В области отметка термометра будет колебаться от -2 до +3 градусов.
В течение 16-17 ноября в Украине будет держаться облачная погода с временными прояснениями. Осадки ожидаются на юге, Донецкой и Луганской областях, а также в Прикарпатье. Там дожди с мокрым снегом. На юго-востоке порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Температура будет колебаться от -3 до -8 градусов. Днем в западных и южных областях около 0 градусов. На Закарпатье ожидается 8-10 градусов тепла.
В столице 16-17 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 3-8 градусов мороза. Днем температура 0-3 градусов выше нуля.
18-19 ноября не будет идти снег только на юге и востоке Украины. На остальной территории ожидается снег. Ночью термометр покажет 1-7 градусов мороза, днем от -3 до +3 градусов. На Закарпатье будет теплее: до 6 градусов тепла. В Крыму преимущественно дождь. Ночью 0-6 градусов тепла, днем 3-9 градусов.
В Киеве будет снежить. Температура ночью 1-7 градусов ниже нуля, днем от -3 до +2 градусов тепла.
Напомним, на утро четверга, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова - до шести сантиметров. Однако в патрульной полиции уверяют, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 ДТП.