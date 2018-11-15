Метеоролог рассказала, какой будет зима

“Зима ожидается у нас теплая, на 1-2 градуса выше. В декабре температура может колебаться от 3-4 градусов на северо-востоке Украины — Сумская, Черниговская области — до плюс 5-6 градусов в западных областях и Закарпатье. При этом средняя максимальная температура за месяц на значительной территории Украины может быть выше +5 градусов, а в южных областях — даже выше 10 градусов. Средние минимальные температуры могут быть ниже 0 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях”, — отметила метеоролог.

По ее словам, осадки на большей части территории ожидаются в пределах нормы и только на востоке — несколько выше нормы. В то же время декабрь может быть более сухим — на 15-30% осадков ниже нормы, тогда как в январе ожидается больше осадков.

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“Поскольку температуры ожидаются достаточно высокими, это может привести к тому, что у нас будут осадки в виде дождя или мокрого снега. И это гололед, налипание мокрого снега, отсутствие устойчивого снежного покрова и не только на юге Украины, но даже в центральных и северных областях”, — уточнила метеоролог.

При этом она добавила, что сейчас территория страны по синоптическим показателям разделилась на условные две части — в западных областях среднесуточные температуры составляют 6-7 градусов тепла, а на востоке — до −1 ...-2.

“То есть именно в восточных областях суточная температура ниже 0 — и зимние дни, можно сказать, там есть, хотя на западе страны все еще царит осень, достаточно тепло”, — уточнила В.Балабух.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в течение следующих пяти дней в большинстве областей пройдут дожди с мокрым снегом, а температура ночью местами снизится до −8 градусов.

На утро четверга, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова — до шести сантиметров.