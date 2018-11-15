В Україні хочуть ввести відповідальність за несвоєчасну заміну літньої гуми на авто

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України наразі розробляють законопроект, який передбачатиме притягнення до відповідальності водіїв за несвоєчасну заміну літніх автомобільних шин на зимові. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, над документом зараз спільно працюють юридичні відділи МВС та Національної поліції. Одразу після завершення розробки законопроекту, він буде переданий на розгляд Верховної Ради.

"Гадаю, найближчим часом такий законопроект буде ініційований і прийнятий Верховною Радою", - повідомило джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Омелян: 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову

У правоохоронних органах пояснили, що зараз заміна літньої гуми на зимову вказана лише як рекомендація у Правилах дорожнього руху, але частина українських водіїв систематично її не виконує. А притягнути до відповідальності керманича можна лише за неналежний технічний стан автомобіля, а не за невідповідність автогуми порі року.

Додамо, питання заміни шин в Україні стало особливо гострим напередодні, коли у низці областей випав сніг, а водії не встигли "перевзути" свої автівки. На дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося понад 1000 ДТП по всій країні.

Негода фактично спровокувала шиномонтажний колапс у столиці, і водії сварилися на СТО через місця у черзі.

Українські Національні Новини

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