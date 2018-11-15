В Украине хотят ввести ответственность за несвоевременную замену летней резины на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины на данный момент разрабатывают законопроект, предусматривающий привлечение к ответственности водителей за несвоевременную замену летних автомобильных шин на зимние. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, над документом сейчас совместно работают юридические отделы МВД и Национальной полиции. Сразу после завершения разработки законопроекта, он будет передан на рассмотрение Верховной Рады.
"Думаю, в ближайшее время такой законопроект будет инициирован и принят Верховной Радой", - сообщил источник.
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В правоохранительных органах пояснили, что сейчас замена летней резины на зимнюю указана только как рекомендация в Правилах дорожного движения, но часть украинских водителей систематически ее не выполняют. А привлечь к ответственности водителя можно лишь при ненадлежащее техническое состояние автомобиля, а не за несоответствие авторезины времени года.
Добавим, вопрос замены шин в Украине стал острым накануне, когда в ряде областей выпал снег, а водители не успели "переобуть" свои авто. На дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране.
Непогода фактически спровоцировала шиномонтажный коллапс в столице, и водители ссорились на СТО из-за мест в очередях.