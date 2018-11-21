Украинцев предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях на дорогах зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 листопала. УНН. Глава Государственного агентства автомобильных работ Украины Славомир Новак не исключил различных чрезвычайных ситуаций зимой на украинских дорогах в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"В той части Европы, в которой мы живем, зима является суровой и бывает сложной. Мы стараемся реагировать своевременно и в рамках возможных ресурсов. Но должны понимать, что могут быть различные чрезвычайные ситуации, это бывает во всех странах Европы, когда даже подготовленная техника и люди могут не справиться", - сказал он.
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Новак попросил о терпении, разумном пользованим автомобилями в период сложных погодных условий, особенно это касается большегрузного транспорта.
"Со своей стороны, обещаем сделать все возможное для того, чтобы люди не почувствовали или меньше почувствовали неудобства зимнего периода, и максимально обеспечить безопасность во время зимнего содержания дорог", - отметил глава Укравтодора.
Как сообщал УНН, в Украинском гидрометеорологическом институте заявляли, что нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.