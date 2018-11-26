У Києві та області сьогодні вранці туман і мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“У столиці та Київській області вранці 26 листопада туман, видимість 200-500 м”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 26 та 27 листопада на більшості території України очікуються опади, на півночі сніг, температура повітря вдень від 0 до +2.
Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.
Очікуються сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.
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У столиці України пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від −3 до −5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, про наближення активного циклону попереджали синоптики.
Зазначимо, що з 14 листопада в Україні настала метеорологічна зима. Після першого снігу на дорогах утримується ожеледиця, середньодобова температура — нижче 5 +.
Раніше водіїв попросили перейти на зимові шини. З 8 жовтня на дорогах працюють радари TruCam, з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.
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У свою чергу Укравтодор зробив попередження водіям. Їх закликали дотримуватися особливої пильності за кермом через несприятливі погодні умови.