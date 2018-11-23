Україну замете снігом

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значне ускладнення погодних умов на початку наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

“Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у оперативному оповіщенні № 159 від 23 листопада 2018 року.

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Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози “жовтий”).

Нагадаємо, про наближення активного циклону попереджали синоптики.

Зазначимо, що з 14 листопада в Україні настала метеорологічна зима. Після першого снігу на дорогах утримується ожеледиця, середньодобова температура — нижче 5 +.

Раніше водіїв попросили перейти на зимові шини. З 8 жовтня на дорогах працюють радари TruCam, з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.

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У свою чергу Укравтодор зробив попередження водіям. Їх закликали дотримуватися особливої пильності за кермом через несприятливі погодні умови.

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