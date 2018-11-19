На річках басейну Прип’яті очікується утворення льоду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Через похолодання на річках басейну річки Прип’ять очікується утворення заберегу – вздовж берегів утвориться тонкий лід. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"20-21 листопада у зв’язку з похолоданням на річках басейну Прип’яті очікується утворення первинних льодових явищ у вигляді заберегів", – зазначили у ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначимо, що заберегами називають тонкий лід, який утворюється вздовж берега перед повним замерзанням водоймища.
Нагадаємо, на початку цього тижня очікується погіршення погоди. Сьогодні, 19 листопада, по Україні очікується ожеледиця на дорогах.