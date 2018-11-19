Українців попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. По Україні у понеділок, 19 листопада, очікується ожеледиця на дорогах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"19 листопада на дорогах України подекуди ожеледиця", - повідомили у ДСНС.
Загалом же на початку цього тижня очікується погіршення погоди.
"Удень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - вказали у відомстві.
Додамо, минулого тижня, після приходу в Україну антициклону, на більшості території встановилася холодна погода, у семи областях 14 листопада випав сніг. На дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося більше 1000 ДТП по всій країні.
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За даними патрульної поліції, лише у столиці станом на 18 годину 14 листопада було майже 500 звернень про ДТП.