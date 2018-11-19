Українців попередили про ожеледицю на дорогах

ukru
Ексклюзив
09:46 • 27053 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 47606 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 96999 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 214549 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 511540 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 475325 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 466866 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334134 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269102 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 545240 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 113180 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 116805 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 111405 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 103250 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 70900 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 96914 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 463539 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 545224 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 467983 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 416187 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 3694 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 23984 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 179142 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175487 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175435 перегляди
Актуальне
Українців попередили про ожеледицю на дорогах

Українців попередили про ожеледицю на дорогах

Київ • УНН

 • 14175 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. По Україні у понеділок, 19 листопада, очікується ожеледиця на дорогах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"19 листопада на дорогах України подекуди ожеледиця", - повідомили у ДСНС.

Загалом же на початку цього тижня очікується погіршення погоди.

"Удень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - вказали у відомстві.

Додамо, минулого тижня, після приходу в Україну антициклону, на більшості території встановилася холодна погода, у семи областях 14 листопада випав сніг. На дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося більше 1000 ДТП по всій країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні хочуть ввести відповідальність за несвоєчасну заміну літньої гуми на авто

За даними патрульної поліції, лише у столиці станом на 18 годину 14 листопада було майже 500 звернень про ДТП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88