Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106304 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112832 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150194 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144760 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136584 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128285 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171324 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

Киев  •  УНН

 • 14172 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. По Украине в понедельник, 19 ноября, ожидается гололедица на дорогах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"19 ноября на дорогах Украины местами гололедица", - сообщили в ГСЧС.

В целом же в начале этой недели ожидается ухудшение погоды.

"Днем 19 ноября в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с", - указали в ведомстве.

Добавим, на прошлой неделе, после прихода в Украину антициклона, на большинстве территории установилась холодная погода, в семи областях 14 ноября выпал снег. На дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране.

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По данным патрульной полиции, только в столице по состоянию на 18 часов 14 ноября было почти 500 обращений о ДТП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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