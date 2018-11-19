Украинцев предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По Украине в понедельник, 19 ноября, ожидается гололедица на дорогах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"19 ноября на дорогах Украины местами гололедица", - сообщили в ГСЧС.
В целом же в начале этой недели ожидается ухудшение погоды.
"Днем 19 ноября в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с", - указали в ведомстве.
Добавим, на прошлой неделе, после прихода в Украину антициклона, на большинстве территории установилась холодная погода, в семи областях 14 ноября выпал снег. На дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране.
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По данным патрульной полиции, только в столице по состоянию на 18 часов 14 ноября было почти 500 обращений о ДТП.