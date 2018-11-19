На реках бассейна Припяти ожидается образование льда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Из-за похолодания на реках бассейна реки Припять ожидается образование заберегов – вдоль берегов образуется тонкий лед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"20-21 ноября в связи с похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается образование первичных ледовых явлений в виде заберегов", – отметили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отметим, что забереги называют тонкий лед, который образуется вдоль берега перед полным замерзанием водоема.
Напомним, в начале этой недели ожидается ухудшение погоды. Сегодня, 19 ноября, по Украине ожидается гололедица на дорогах.