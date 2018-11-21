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В Україну йде потепління

В Україну йде потепління

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Наприкінці поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі кореспонденту УНН.

"На цьому тижні погоду буде визначати антициклон. Буде без опадів, але морозно досить. В ночі це 4-9 градусів морозу, крім узбережжя морів і Закарпаття, а денна температура теж коливатиметься десь від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла синоптик.

За її словами, на півдні та на Закарпатті температура повітря найближчі дні становитиме 6-8 тепла.

Втім, за інформацією Голені, наприкінці цього тижня – початку наступного варто очікувати потепління, яке принесе опади у вигляді мокрого снігу і дощу. "Але це на пару днів (25-26 листопада) і потім знову зниження температури до морозів, особливо вночі – до 5-10 із позначкою мінус", - уточнила синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.

Антициклон із півночі Європи зумовить суху погоду в більшості областей України сьогодні, 21 листопада, суттєві опади малоймовірні. Температура повітря протягом дня становитиме 0-5 градусів тепла, на півдні 2-7 градусів тепла. Вночі очікується 0-5 градусів морозу.

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