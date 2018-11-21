В Украину идет потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В конце текущей недели в Украину придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии корреспонденту УНН.
"На этой неделе погоду будет определять антициклон. Будет без осадков, но морозно достаточно. Ночью это 4-9 градусов мороза, кроме побережья морей и Закарпатья, а дневная температура тоже будет колебаться где-то от 3 мороза до 3 тепла", - рассказала синоптик.
По ее словам, на юге и на Закарпатье температура воздуха ближайшие дни составит 6-8 тепла.
Впрочем, по информации Голени, в конце этой недели - начале следующей стоит ожидать потепления, которое принесет осадки в виде мокрого снега и дождя. "Но это на пару дней (25-26 ноября) и затем снова понижение температуры до морозов, особенно ночью - до 5-10 с отметкой минус", - уточнила синоптик.
Напомним, по прогнозу украинских метеорологов, нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.
Антициклон с севера Европы принесет сухую погоду в большинстве областей Украины сегодня, 21 ноября, существенные осадки маловероятны. Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на юге 2-7 градусов тепла. Ночью ожидается 0-5 градусов мороза.