Сьогодні в Україні очікується суха та холодна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Антициклон із півночі Європи зумовить суху погоду в більшості областей України, суттєві опади малоймовірні. Температура повітря протягом дня становитиме 0-5 градусів тепла, на півдні 2-7 градусів тепла. Вночі очікується 0-5 градусів морозу, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця.
У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У північних областях — суха погода. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.
У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів вище нуля.
У центральних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-5 градусів вище нуля.
На півдні України очікується хмарна погода. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-7 градусів вище нуля.