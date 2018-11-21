Сьогодні в Україні очікується суха та холодна погода

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Антициклон із півночі Європи зумовить суху погоду в більшості областей України, суттєві опади малоймовірні. Температура повітря протягом дня становитиме 0-5 градусів тепла, на півдні 2-7 градусів тепла. Вночі очікується 0-5 градусів морозу, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця.

У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях — суха погода. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.

У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів вище нуля.

У центральних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-5 градусів вище нуля.

На півдні України очікується хмарна погода. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-7 градусів вище нуля.

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