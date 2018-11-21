Сегодня в Украине ожидается сухая и холодная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Антициклон с севера Европы приведет сухую погоду в большинстве областей Украины, существенные осадки маловероятны. Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на юге 2-7 градусов тепла. Ночью ожидается 0-5 градусов мороза, передает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях - сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов выше нуля.
В центральных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-5 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-7 градусов выше нуля.