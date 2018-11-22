Завтра в Україні очікується ожеледиця та 9 градусів морозу

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні у п'ятницю, 23 листопада, очікується безсніжна погода, на дорогах - ожеледиця, температура вночі знизиться до 9 градусів морозу, удень підніметься не вище 2 градусів тепла, лише на Закарпатті завтра у світлу пору доби очікується до 8 градусів з позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.