Завтра в Україні очікується ожеледиця та 9 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні у п'ятницю, 23 листопада, очікується безсніжна погода, на дорогах - ожеледиця, температура вночі знизиться до 9 градусів морозу, удень підніметься не вище 2 градусів тепла, лише на Закарпатті завтра у світлу пору доби очікується до 8 градусів з позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"23 листопада в Україні - без опадів. На дорогах країни, крім південної частини та більшості північних областей, подекуди - ожеледиця. У Карпатах вночі та вранці - місцями туман", - повідомили синоптики.
Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі - 4-9° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті вночі - від 4° тепла до 1° морозу, вдень - 3-8° тепла.
Як повідомляв УНН, в Українському гідрометеорологічному інституті прогнозують, що нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.