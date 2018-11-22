Завтра в Украине ожидается гололедица и 9 градусов мороза

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104730 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110334 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147152 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142447 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127780 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169742 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра в Украине ожидается гололедица и 9 градусов мороза

Завтра в Украине ожидается гололедица и 9 градусов мороза

Киев  •  УНН

 • 10871 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в пятницу, 23 ноября, ожидается бесснежная погода, на дорогах - гололедица, температура ночью снизится до 9 градусов мороза, днем ​​поднимется не выше 2 градусов тепла, только на Закарпатье завтра в светлое время суток ожидается до 8 градусов с отметкой "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 ноября в Украине - без осадков. На дорогах страны, кроме южной части и большинства северных областей, местами - гололедица. В Карпатах ночью и утром - местами туман", - сообщили синоптики.

Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью - 4-9° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье ночью - от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​- 3-8° тепла.

Как сообщал УНН, в Украинском гидрометеорологическом институте прогнозируют, что нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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