Завтра в Украине ожидается гололедица и 9 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в пятницу, 23 ноября, ожидается бесснежная погода, на дорогах - гололедица, температура ночью снизится до 9 градусов мороза, днем поднимется не выше 2 градусов тепла, только на Закарпатье завтра в светлое время суток ожидается до 8 градусов с отметкой "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"23 ноября в Украине - без осадков. На дорогах страны, кроме южной части и большинства северных областей, местами - гололедица. В Карпатах ночью и утром - местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью - 4-9° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье ночью - от 4° тепла до 1° мороза, днем - 3-8° тепла.
Как сообщал УНН, в Украинском гидрометеорологическом институте прогнозируют, что нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.