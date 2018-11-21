Передноворічний розпродаж залізничних квитків стартує до 26 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня 2018 року, буде відкрито до 26 листопада. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“До 26 листопада розпочнеться продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі до графіка руху вносяться остаточні корегування, пов’язані з проведенням ремонту інфраструктури, запуском швидкісного ескпресу Київ-Пасажирський — Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, а також враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу.
З 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.
Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят.
Квитки з’являться в продажу на порталі бронювання квитків Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом.
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“Укрзалізниця” просить у пасажирів вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 23 листопада в усьому світі стартує “чорна п’ятниця” — день масових розпродажів. Крім того, 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року оголошені вихідними днями.