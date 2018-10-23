Запуск "Повітряного експресу" не за горами: вже збудовано естакаду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Завершено будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ — Харків для експресу, що курсуватиме між залізною станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропорт “Бориспіль”. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“„Укрзалізниця“ завершила будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ — Харків для експресу, що курсуватиме між залізною станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропорт „Бориспіль“”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поїзд до “Борисполя”: у міністерстві розповіли про ціни на квиток і час у дорозі
Наразі триває облаштування залізничної станції Бориспіль-аеропорт.
Напередодні в “Укрзалізниці” показали фотографії рейкових автобусів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу в Києві до аеропорту “Бориспіль”.
Також залізнична станція у ДП “Міжнародний аеропорт Бориспіль” вже отримала назву.
Раніше в “Укрзалізниці” розповіли про стан готовності до запуску “Повітряного експресу”.