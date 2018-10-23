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Запуск "Повітряного експресу" не за горами: вже збудовано естакаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Завершено будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ — Харків для експресу, що курсуватиме між залізною станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропорт “Бориспіль”. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.

“„Укрзалізниця“ завершила будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ — Харків для експресу, що курсуватиме між залізною станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропорт „Бориспіль“”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поїзд до “Борисполя”: у міністерстві розповіли про ціни на квиток і час у дорозі

Наразі триває облаштування залізничної станції Бориспіль-аеропорт.

Напередодні в “Укрзалізниці” показали фотографії рейкових автобусів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу в Києві до аеропорту “Бориспіль”.

Також залізнична станція у ДП “Міжнародний аеропорт Бориспіль” вже отримала назву.

Раніше в “Укрзалізниці” розповіли про стан готовності до запуску “Повітряного експресу”.

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