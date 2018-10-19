Кінцева станція "Повітряного експресу" отримала ім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Залізнична станція у ДП “Міжнародний аеропорт Бориспіль” вже отримала назву. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“Укрзалізниця закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту „Бориспіль“. Нова станція носитиме назву Бориспіль-аеропорт”, — йдеться у повідомленні.
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Таким чином, подорожуючі авіаційним транспортом прямуватимуть за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-аеропорт.
Разом з тим “Укрзалізниця” продовжує пошук назви для експресу, який сполучатиме Центральний залізничний вокзал столиці з головним летовищем країни.
Наразі на станції Бориспіль-аеропорт уже побудовані дві платформи завдовжки по 114 метрів. Продовжується укладання покриття платформ з гранітних плит. Майже завершено будівництво павільйону та облаштування вхідної групи: сходинок, пандусів. Розпочато будівництво навісу над платформами та павільйоном. Також облаштований фундамент споруди та змонтовано 18 із 46 стійок.
“Укрзалізниця” продовжує будувати швидкісну лінію залізничного сполучення між Києвом та ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Станом на 16 жовтня укладено 3450 погонних метрів колії (залишилося укласти ще 498 метрів) з урахуванням 4 стрілок та запобіжного тупика. Облаштовано 1400 погонних метрів земляного полотна колії від місця примикання в бік аеропорту Бориспіль. Побудовано дві водопропускні труби.
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Окрім цього, триває будівництво шляхопроводу. Вже майже змонтовані прогонові споруди. На змонтованих спорудах виконано влаштування консолей, плит, перильного огородження, монтаж тротуарних плит. Днями планується монтувати шосту прогонову споруду. Також забетоновано 36 буронабивних паль, а також ростверків, стійок, ригелів усіх опор.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” здійснила ребрендинг корпоративного логотипу.