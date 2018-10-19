Конечная станция "Воздушного экспресса" получила имя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Железнодорожная станция в ГП “Международный аэропорт Борисполь” уже получила название. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“Укрзализныця закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта „Борисполь“. Новая станция будет носить название Борисполь-аэропорт ”, - говорится в сообщении.
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Таким образом, путешествующие авиационным транспортом следовать по маршруту Киев-Пассажирский — Борисполь-аэропорт.
Вместе с тем “Укрзализныця” продолжает поиск названия для экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.
Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтированы 18 из 46 стоек.
“Укрзализныця” продолжает строить скоростную линию железнодорожного сообщения между Киевом и ГП “Международный аэропорт ”Борисполь“. По состоянию на 16 октября произошла укладка 3450 погонных метров пути (осталось уложить еще 498 метров) с учетом 4 стрелок и предохранительного тупика. Обустроено 1400 погонных метров земляного полотна пути от места примыкания в сторону аэропорта Борисполь. Построены две водопропускные трубы.
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Кроме этого, продолжается строительство путепровода. Уже почти смонтированы пролетные сооружения. На смонтированных сооружениях выполнено устройство консолей, плит, перильного ограждения, монтаж тротуарных плит. На днях планируется монтировать шестое пролетное строение. Также забетонированы 36 буронабивных свай, а также ростверков, стоек, ригелей всех опор.
Напомним, “Укрзализныця” осуществила ребрендинг корпоративного логотипа.