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З'явилися фото потягів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу до Борисполя

З'явилися фото потягів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу до Борисполя

Київ • УНН

 • 11362 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В “Укрзалізниці” показали фотографії рейкових автобусів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу в Києві до аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook, передає УНН.

“Більше не тримаємо інтригу і показуємо відремонтовані рейкові автобуси Pesa”, — зазначив чиновник, коментуючи фотографії потягів.

За його словами, “такі красені” будуть курсувати з Центрального вокзалу до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.
При цьому Є. Кравцов уточнив, що таких потягів буде п’ять, 4 з них будуть діяти на маршруті, тоді як одна з електричок буде резервною.

Нагадаємо, залізнична станція у ДП “Міжнародний аеропорт Бориспіль” вже отримала назву.

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