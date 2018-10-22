З'явилися фото потягів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу до Борисполя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В “Укрзалізниці” показали фотографії рейкових автобусів, які курсуватимуть від залізничного вокзалу в Києві до аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook, передає УНН.
“Більше не тримаємо інтригу і показуємо відремонтовані рейкові автобуси Pesa”, — зазначив чиновник, коментуючи фотографії потягів.
За його словами, “такі красені” будуть курсувати з Центрального вокзалу до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.
При цьому Є. Кравцов уточнив, що таких потягів буде п’ять, 4 з них будуть діяти на маршруті, тоді як одна з електричок буде резервною.
Нагадаємо, залізнична станція у ДП “Міжнародний аеропорт Бориспіль” вже отримала назву.