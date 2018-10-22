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Появились фотографии поездов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала в Борисполь

Появились фотографии поездов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала в Борисполь

Киев  •  УНН

 • 11361 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В "Укрзалізниці" показали фотографии рельсовых автобусов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в Facebook, передает УНН.

“Больше не держим интригу и показываем отремонтированы рельсовые автобусы Pesa”, — отметил чиновник, комментируя фотографии поездов.

По его словам, “такие красавцы” будут курсировать с Центрального вокзала до Международного аэропорта “Борисполь”.
При этом Е. Кравцов уточнил, что таких поездов будет пять, 4 из них будут действовать на маршруте, тогда как одна из электричек будет резервной.

Напомним, железнодорожная станция в ГП “Международный аэропорт Борисполь” уже получила название.

Украинские Национальные Новости

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