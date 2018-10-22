Появились фотографии поездов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала в Борисполь
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В "Укрзалізниці" показали фотографии рельсовых автобусов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в Facebook, передает УНН.
“Больше не держим интригу и показываем отремонтированы рельсовые автобусы Pesa”, — отметил чиновник, комментируя фотографии поездов.
По его словам, “такие красавцы” будут курсировать с Центрального вокзала до Международного аэропорта “Борисполь”.
При этом Е. Кравцов уточнил, что таких поездов будет пять, 4 из них будут действовать на маршруте, тогда как одна из электричек будет резервной.
Напомним, железнодорожная станция в ГП “Международный аэропорт Борисполь” уже получила название.