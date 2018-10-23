Запуск "Воздушного экспресса" не за горами: уже построена эстакада
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Завершено строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев — Харьков для экспресса, который будет курсировать между железной станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропорт “Борисполь”. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“"Укрзализныця“ завершила строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев — Харьков для экспресса, который будет курсировать между железной станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропорт ”Борисполь“", - говорится в сообщении.
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В данный момент продолжается обустройство железнодорожной станции Борисполь-аэропорт.
Накануне в “Укрзализныце” показали фотографии рельсовых автобусов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт “Борисполь”.
Также железнодорожная станция в ГП “Международный аэропорт Борисполь” уже получила название.
Ранее в “Укрзализныце” рассказали о состоянии готовности к запуску “Воздушного экспресса”.