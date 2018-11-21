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В'ятрович прокоментував продовження "чорної п'ятниці" на жалобну суботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У п’ятницю, 23 листопада, українці доєднаються до світового марафону в гонитві за знижками — у день, який у 60-ті роки минулого сторіччя у США охрестили “чорною п’ятницею”. А вже наступного дня Україна має присвятити вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Про те, чи не суперечить сама суть цих заходів одна одній, розповів у коментарі УНН голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

“Все таки „чорна п’ятниця“ буде в п’ятницю, а вшанування пам’яті жертв Голодомору — в суботу. Кожну четверту суботу листопада у нас вшанування пам’яті жертв Голодомору. „Чорна п’ятниця“ — як раз традиція, яка прийшла до нас чи то з Європи, чи то з Америки, очевидно що ніякого зв’язку вона не має з вшануванням пам’яті жертв Голодомору. Я не думаю, що вона має якимось чином завадити тому, що буде відбуватись у суботу”, — сказав В’ятрович.

На питання УНН про те, чи не було б доречнішим в Україні перенести день знижок на іншу дату, більш віддалену від роковин трагічних подій, голова Інституту національної пам’яті зауважив, що держава не має ніякого впливу на світові комерційні акції.

“Така акція, як „Чорна п’ятниця“, не має зв’язку з державними ініціативами та календарями. Це — виключно комерційна акція, яка проводиться синхронно в цілому світі. Держава не має на це ніякого впливу”, — сказав В’ятрович.

" Друге — зважаючи на те, що це відбудеться у п’ятницю, а не в суботу, не можна сказати, що ця акція якимось чином перебиває данину і вшанування пам’яті жертв Голодомору, яке відбудеться наступного дня“, — зауважив він.

На думку співрозмовника, саме в суботу українці з усієї України і цілого світу повинні об’єднатися в шані жертв Голодомору і о 16:00 запалити свічку.

“Це, власне, і буде виявом найвищої шани, яку треба проявити”, — додав він.

Нагадаємо, американська Кароліна стала двадцятим штатом, який визнав Голодомор геноцидом українського народу .

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