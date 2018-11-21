В'ятрович прокоментував продовження "чорної п'ятниці" на жалобну суботу

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У п’ятницю, 23 листопада, українці доєднаються до світового марафону в гонитві за знижками — у день, який у 60-ті роки минулого сторіччя у США охрестили “чорною п’ятницею”. А вже наступного дня Україна має присвятити вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Про те, чи не суперечить сама суть цих заходів одна одній, розповів у коментарі УНН голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.