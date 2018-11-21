Вятрович прокомментировал продолжение "черной пятницы" на траурную субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками — в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили “черной пятницей”. А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. О том, не противоречит сама суть этих мер друг другу, рассказал в комментарии УНН председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
“Все-таки „черная пятница“ будет в пятницу, а день памяти жертв Голодомора — в субботу. Каждую четвертую субботу ноября у нас память жертв Голодомора. „Черная пятница“ — как раз традиция, пришедшая к нам то ли из Европы, то ли из Америки, очевидно, что никакой связи она не имеет с чествованием памяти жертв Голодомора. Я не думаю, что она каким-то образом помешать тому, что будет происходить в субботу”, — сказал Вятрович.
На вопрос УНН о том, не было бы уместным в Украине перенести день скидок на другую дату, более удаленную от годовщины трагических событий, глава Института национальной памяти отметил, что государство не имеет никакого влияния на мировые коммерческие акции.
“Такая акция, как „Черная пятница“, не имеет связи с государственными инициативами и календарями. Это — исключительно коммерческая акция, которая проводится синхронно во всем мире. Государство не имеет на это никакого влияния”, — сказал Вятрович.
“Второе — несмотря на то, что это произойдет в пятницу, а не в субботу, нельзя сказать, что эта акция каким-то образом перебивает дань и памяти жертв Голодомора, которое состоится на следующий день”, — отметил он.
По мнению собеседника, именно в субботу украинцы со всей Украины и всего мира должны объединиться в почете жертв Голодомора и в 16:00 зажечь свечу.
“Это, собственно, и будет проявлением высокого уважения, которую надо проявить”, — добавил он.
Напомним, американская Каролина стала двадцатым штатом, признал Голодомор геноцидом украинского народа.