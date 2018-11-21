Вятрович прокомментировал продолжение "черной пятницы" на траурную субботу

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками — в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили “черной пятницей”. А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. О том, не противоречит сама суть этих мер друг другу, рассказал в комментарии УНН председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.