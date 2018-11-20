Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Американський штат Північна Кароліна офіційно визнав Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом українського народу та вшанував пам’ять жертв цієї трагедії, ініційованої радянським режимом. Як повідомило у Facebook Посольство України у США, відповідну прокламацію підписав губернатор штату Рой Купер, інформує УНН.
“Північна Кароліна в особі Губернатора штату Роя Купера офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнала цю трагедію геноцидом”, — зазначили в українському дипломатичному представництві.
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В оприлюдненому документі, зокрема, наголошується, що радянський лідер Йосип Віссаріонович Сталін (справжнє прізвище — Джугашві́лі) та його тоталітарний режим “вчинили акт геноциду”, створивши штучний голод для українського народу, що “призвело до загибелі мільйонів невинних чоловіків, жінок та дітей”.
При цьому прокламація закликає офіційно визнати на світовому рівні, що Голодомор є “трагедією та жахливим злочином проти людяності”, аби не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому.
Як раніше інформував УНН, на початку жовтня поточного року Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, висловлює співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.