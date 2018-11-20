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Ещё один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Ещё один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Киев  •  УНН

 • 8998 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Американский штат Северная Каролина официально признал Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом украинского народа и почтил память жертв этой трагедии, инициированной советским режимом. Как сообщило в Facebook Посольство Украины в США, соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Рой Купер, информирует УНН.

“Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом”, — отметили в украинском дипломатическом представительстве.

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В обнародованном документе, в частности, отмечается, что советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили) и его тоталитарный режим “совершили акт геноцида”, создав искусственный голод для украинского народа, “привело к гибели миллионов невинных мужчин, женщин и детей”.

При этом прокламация призывает официально признать на мировом уровне, что Голодомор является “трагедией и ужасным преступлением против человечности”, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем.

Как ранее информировал УНН, в начале октября текущего года Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа. Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, выражает сочувствие жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

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