Американський штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Штат Вірджинія приєднався до низки американських штатів, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України у Сполучених Штатах.
“Радянський лідер Йосип Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин у українського народу”, — йдеться у прокламації, виданій губернатором Вірджинії Ральфом Нортамом.
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Як раніше інформував УНН, на початку жовтня поточного року Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, висловлює співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.