Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Штат Вирджиния присоединился к ряду американских штатов, признав Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Соединенных Штатах.
“Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа”, — говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.
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Как ранее информировал УНН, в начале октября текущего года Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа. Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, выражает сочувствие жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержит призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.