У штаті Юта визнали Голодомор геноцидом українського народу

"10 жовтня у м.Солт-Лейк-Сіті у присутності Посла України в США Валерія Чалого (Valeriy Chaly) та Почесного консула України у штаті Юта Джонатана Фрідмана Губернатор штату Юта Гарі Герберт (Governor Gary Herbert) підписав Декларацію про вшанування пам’яті жертв Голодомору - Геноциду 1932-1933 років в Україні, а також про оголошення 24 листопада 2018 року Днем пам’яті українського Голодомору - Геноциду", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко закликав країни ЄС вслід за США визнати Голодомор геноцидом українського народу

У прес-службі відзначили, що посол Валерій Чалий висловив вдячність Губернатору Герберту та відзначив, що повідомить про цю важливу новину керівництву Української держави, а також українцям штату Юта.

Як повідомляв УНН, Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.