В штате Юта признали Голодомор геноцидом украинского народа

"10 октября в г. Солт-Лейк-Сити в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого (Valeriy Chaly) и Почетного консула Украины в штате Юта Джонатана Фридмана Губернатор штата Юта Гарри Герберт (Governor Gary Herbert) подписал Декларацию о почтении памяти жертв голодомора - геноцида 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 года Днем памяти украинского голодомора - геноцида", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что посол Валерий Чалый выразил благодарность Губернатору Герберту и отметил, что сообщит об этой важной новости руководству Украинского государства, а также украинцам штата Юта.

Как сообщал УНН, Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.