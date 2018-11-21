Передновогодняя распродажа железнодорожных билетов стартует до 26 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Продажа билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря 2018 года, будет открыта до 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“До 26 ноября начнется продажа билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря”, — говорится в сообщении.
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Сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного эскпресса Киев-Пассажирский — Международный аэропорт “Борисполь”, а также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.
С 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.
Также завершается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников.
Билеты появятся в продаже на портале бронирования билетов Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах в ближайшее время.
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“Укрзализныця” просит у пассажиров извинения за временные неудобства.
Напомним, 23 ноября во всем мире стартует “черная пятница” — день массовых распродаж. Кроме того, 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года объявлены выходными днями.