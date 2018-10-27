Пляжі проти гірських вершин: туроператори розповіли, де відпочити посеред осені

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Гірськолижний сезон 2018-2019 року вже розпочався на високогір'ї, зокрема Альп, водночас не здає позицій і морський відпочинок у Єгипті й ОАЕ, який наразі у розпалі. Про це повідомив президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич у коментарі УНН.

"Справжній сніг буде ближче до Нового року. Зараз на більшості курортів сніг штучний. Сезон починається, коли настає мінусова температура. В Зольдені, в Австрії, вже цими вихідними буде проходити етап кубка світу з гірських лиж. Тобто на високогір’ї вже є сніг, тож сезон можна вважати відкритим", - зазначив він.

За його словами, більш дорогий гірськолижний відпочинок пропонують туристичні агенції в Австрії, Італії, Андорі. У Словаччині й Польщі відпочинок обійдеться значно дешевше.

При цьому він додав, що наразі вже в популярному Єгипті, а також в ОАЕ, спала спека, тож також почався сезон найбільш комфортного морського відпочинку і в цих країнах.

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"Зараз пішов сезон в Єгипті, погода нормальна", - зазначив голова асоціації.

Крім того, на зиму українські туроператори пропонують відпочинок і в більш дальніх країнах – зокрема, в Таїланді, Домінікані, Шрі-Ланці.

Крім того, за словами Рудича, цього року туроператори фіксують зростання кількості туристів, хоча темп росту дещо уповільнився. В той же час, за його словами, ціни на морський та гірськолижний відпочинок залишились на тому ж рівні. Знижки для тих, хто бронює свій зимовий відпочинок заздалегідь, на думку голови асоціації, будуть незначні – більше їх варто очікувати ближче до Нового року, однак падати ціна буде лише в тому разі, якщо залишиться багато вільних місць. На його думку, розраховувати на "гарячі" тури у випадку зимового відпочинку, особливо в гірському напрямку, не варто – краще бронювати тур заздалегідь, що гарантуватиме туристам і крісло в літаку, і номер в готелі популярних курортів.

Нагадаємо, цього року найпопулярнішими напрямками для поїздок на літо для українців залишаються Туреччина та Єгипет, хоча потік туристів збільшився і в європейські країни.

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