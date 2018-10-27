Пляжи против горных вершин: туроператоры рассказали, где отдохнуть посреди осени

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Горнолыжный сезон 2018-2019 года уже начался на высокогорье, в частности Альп, одновременно не сдает позиций и морской отдых в Египте и ОАЭ, который сейчас в самом разгаре. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич в комментарии УНН.

"Настоящий снег будет ближе к Новому году. Сейчас на большинстве курортов снег искусственный. Сезон начинается, когда наступает минусовая температура. В Зольдене, в Австрии, уже в эти выходные будет проходить этап Кубка мира по горным лыжам. То есть на высокогорье уже есть снег, поэтому сезон можно считать открытым", - отметил он.

По его словам, более дорогой горнолыжный отдых предлагают туристические агентства в Австрии, Италии, Андорре. В Словакии и Польше отдых обойдется значительно дешевле.

При этом он добавил, что сейчас уже в популярном Египте, а также в ОАЭ, спала жара, поэтому также начался сезон наиболее комфортного морского отдыха и в этих странах.

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"Сейчас пошел сезон в Египте, погода нормальная", - отметил глава ассоциации.

Кроме того, на зиму украинские туроператоры предлагают отдых и в более дальних странах - в частности, в Таиланде, Доминикане, Шри-Ланке.

Кроме того, по словам Рудича, в этом году туроператоры фиксируют рост количества туристов, хотя темп роста несколько замедлился. В то же время, по его словам, цены на морской и горнолыжный отдых остались на том же уровне. Скидки для тех, кто бронирует свой зимний отдых заранее, по мнению председателя ассоциации, будут незначительными - больше их стоит ожидать ближе к Новому году, однако падать цена будет только в том случае, если останется много свободных мест. По его мнению, рассчитывать на "горящие" туры в случае зимнего отдыха, особенно в горном направлении, не стоит - лучше бронировать тур заранее, что будет гарантировать туристам и кресло в самолете, и номер в гостинице популярных курортов.

Напомним, в этом году самыми популярными направлениями для поездок на лето для украинцев были Турция и Египет, хотя поток туристов увеличился и в европейские страны.

Украинские Национальные Новости

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