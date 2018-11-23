Украину заметет снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о серьезном осложнении погодных условий в начале следующей недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
“В результате влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с”, - говорится в оперативном оповещении № 159 от 23 ноября 2018 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На реках бассейна Припяти ожидается образование льда
Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей (2 уровень угрозы “желтый”).
Напомним, о приближении активного циклона предупреждали синоптики.
Отметим, что с 14 ноября в Украине наступила метеорологическая зима . После первого снега на дорогах сохраняется гололедица, среднесуточная температура — ниже 5+.
Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. С 8 октября на дорогах работают радары TruCam, с 1 октября действует сезон включенных фар.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предновогодняя распродажа железнодорожных билетов стартует до 26 ноября
В свою очередь Укравтодор сделал предупреждение водителям. Их призвали соблюдать особую бдительность за рулем из-за неблагоприятных погодных условий.