Українців попередили про ускладнення погодних умов

"Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомлені.



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Синоптики додали, що 26 листопада у Києві мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.



Як повідомляв УНН, метеоролог розповіла, якою буде зима.