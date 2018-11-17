Через ожеледицю у Києві травмувалися більше 20 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку погіршення погодних умов 14 листопада у столиці через ожеледицю травмувалася 192 людини, у тому числі 24 дитини. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська в коментарі кореспонденту УНН.
“З початку реєстрації, з 14 листопада, травмованих - 168 дорослих і 24 дитини”, - зазначила Вишневська.
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За її словами, лише за останню добу у столиці через ожеледицю травмувалося 25 дорослих і 4 дітей.
Як повідомляв УНН, 14 листопада в Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Упродовж дня, станом на 18 годину вечора, у Києві у той день сталося 498 ДТП.
За добу 14 листопада по всій Україні через погодні умови сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.