Через ожеледицю у Києві травмувалися більше 20 дітей

КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку погіршення погодних умов 14 листопада у столиці через ожеледицю травмувалася 192 людини, у тому числі 24 дитини. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська в коментарі кореспонденту УНН.