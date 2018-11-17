Из-за гололедицы в Киеве травмировались более 20 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала ухудшения погодных условий 14 ноября в столице из-за гололедицы травмировалась 192 человека, в том числе 24 ребенка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии корреспонденту УНН.
"С начала регистрации, с 14 ноября, травмированных - 168 взрослых и 24 ребенка", - отметила Вишневская.
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По ее словам, только за последние сутки в столице из-за гололедицы травмировались 25 взрослых и 4 детей.
Как сообщал УНН, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. В течение дня, по состоянию на 18 часов вечера, в Киеве в тот день произошло 498 ДТП.
За сутки 14 ноября по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий.