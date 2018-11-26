Украинцев предупредили об осложнении погодных условий

"В результате влияния активного циклона днем ​​26 ноября и в течении суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



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Синоптики добавили, что 26 ноября в Киеве мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​около 0°.



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