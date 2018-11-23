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У Карпатах очікують до 30 см снігу

У Карпатах очікують до 30 см снігу

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На високогір'ї Карпат з 25 по 27 листопада очікується висота снігових покривів до 30 см. Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Увага! Штормове попередження! Внаслідок проходження по території Карпат активного циклону очікується ускладнення погодних умов”, — йдеться у повідомленні.

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За даними Укргідрометцентру, через активний циклон прогнозується така ситуація:

  • 25 листопада — дощ, який перейде у мокрий сніг;
  • 26-27 листопада — мокрий сніг, сильний сніг.

“Приріст снігового покриву складатиме: у горах — 10-20 см, у високогір’ї — до 30 см!”, — попередили в Укргідрометцентрі.

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Нагадаємо, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада в Україні очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Також погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автошляхах (2 рівень загрози “жовтий”).

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