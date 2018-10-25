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Рятувальники застерегли туристів від прогулянок у горах Прикарпаття

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Прикарпатті охочих здійснити мандрівки до високогір’я Карпат рятувальники просять утриматися від цього через сильний вітер та мороз. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Станом на 13:50 25.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища -8°С, вітер південно-західний 13м/с, поривчастий, хмарно, обмежена видимість, сніг. Радимо утриматися від виходу у високогір'я", - сказано у повідомлені. 

Крім того у прес-службі відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах повідомили, що починаючи з 27 жовтня у Карпатах очікується прихід теплої повітряної маси та мокрий сніг.

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"Починаючи з 27 жовтня у Карпатах очікується прихід теплої повітряної маси: протягом 27 жовтня та вночі 28 жовтня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, який перейде у дощ - це зумовить активне сніготанення на високогір'ї", - повідомили синоптики.

Як повідомляв УНН, за даними синоптиків, у середу та четвер, 24 та 25 жовтня, в Україні очікується різка зміна погодних умов - з дощами, мокрим снігом та сильним вітром. 

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