У Карпатах засніжило: на Драгобраті вже випало до 15 см снігу

"У наступні два дні (24-25 жовтня - ред.) у нас очікується з опадами у гірській частині, на такій висоті, як Драгобрат, там буде випадати мокрий сніг з переходом у чистий сніг. Сьогоднішній день буде сніжити і наступна доба буде продовжуватися", - зазначив він.

За його словами, очікується, що сьогодні-завтра будуть опади, а у п'ятницю, 26 жовтня, вже буде майже без опадів, і субота-неділя, 27-28 жовтня, потеплішає.

"Піднімається температура (на вихідних - ред.) у нас вже: орієнтовно ми очікуємо, що градусів на 5 підніметься від тієї, що сьогодні. Сьогодні на високогір'ї температура коливається від +2 до -2. Ця ніч, яка буде на завтра, очікується до -5 на високогір'ї і вдень (25 жовтня - ред.) -3. Досить-таки прохолодна доба. І сьогодні дуже сильний вітер", - зазначив синоптик.

З його слів, наразі також випадають опади. "Зараз випадають опади - на рівнині випадають у вигляді дощу, а на високогір'ї - у вигляді дощу і мокрого снігу. А у другій половині дня, ввечері, ми очікуємо, що може перейти у сніг. Вночі це теж сніг", - вказав Манівчук.

З його слів, на ранок завтрашнього дня на високогір'ї може бути до 20 см снігу.

"Зараз середня висота по Драгобрату - 15 см снігу. Очікуємо, що до ранку випаде орієнтовно 5-7 см. Тобто, буде у нас 20 см снігу на ранок на високогір'ї. Завтра доба теж із опадами", - заявив синоптик.

"Вранці буде сніг чистий з переходом до вечора у мокрий сніг. За завтрашній день ще може випасти 7-9 см ще за наступну добу. Тобто, снігу багато", - додав він.

Нагадаємо, в Україні очікується різка зміна погоди.