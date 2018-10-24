В Карпатах заснежило: на Драгобрате уже выпало до 15 см снега

"В следующие два дня (24-25 октября - ред.) у нас ожидается с осадками в горной части, на такой высоте, как Драгобрат, там будет выпадать снег с переходом в чистый снег. Сегодняшний день будет снежить и последующие сутки будет продолжаться", - отметил он.

По его словам, ожидается, что завтра будут осадки, а в пятницу, 26 октября, уже будет почти без осадков, и суббота-воскресенье, 27-28 октября, потеплеет.

"Поднимается температура (на выходных - ред.) у нас уже: ориентировочно мы ожидаем, что градусов на 5 поднимется от той, что сегодня. Сегодня на высокогорье температура колеблется от +2 до -2. Эта ночь, которая будет на завтра, ожидается до -5 на высокогорье и днем ​​(25 октября - ред.) -3. Довольно-таки прохладные сутки. И сегодня очень сильный ветер", - отметил синоптик.

По его словам, в настоящее время также выпадают осадки. "Сейчас выпадают осадки - на равнине выпадают в виде дождя, а на высокогорье - в виде дождя и мокрого снега. А во второй половине дня, вечером, мы ожидаем, что может перейти в снег. Ночью это тоже снег", - отметил Манивчук.

По его словам, на утро завтрашнего дня на высокогорье может быть до 20 см снега.

"Сейчас средняя высота по Драгобрату - 15 см снега. Ожидаем, что к утру выпадет ориентировочно 5-7 см. То есть, будет у нас 20 см снега на утро на высокогорье. Завтра сутки тоже с осадками", - заявил синоптик.

"Утром будет снег чистый с переходом к вечеру в мокрый снег. За завтрашний день еще может выпасть 7-9 см еще за следующие сутки. То есть, снега много", - добавил он.

Напомним, в Украине ожидается резкое изменение погоды.